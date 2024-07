Siccità, via libera dal ministero al Piano idrico regionale da 1,6 miliardi

E’ in arrivo in Sicilia un finanziamento di 92 milioni per migliorare le infrastrutture idriche, come parte di un piano complessivo di 1,6 miliardi di euro approvato dal Ministero delle Infrastrutture. Questi fondi sono destinati a 49 progetti prioritari inseriti nel Piano idrico della Regione Siciliana, che fa parte del Piano nazionale per la sicurezza del settore idrico (Pnsii).

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha coordinato la pianificazione attraverso il dipartimento dell’Agricoltura, in collaborazione con l’Autorità di bacino, il dipartimento Acqua e rifiuti, Siciliacque, e i Consorzi di bonifica Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale. L’obiettivo principale del Piano è potenziare e adeguare le infrastrutture idriche per migliorare l’approvvigionamento primario di acqua, prevenire la siccità, e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, oltre a ridurre le perdite d’acqua migliorando le reti di distribuzione.

Il presidente Schifani ha dichiarato che questo primo stralcio di finanziamenti permetterà di avviare rapidamente alcuni dei progetti pianificati per affrontare i problemi idrici che affliggono l’isola. Questo rappresenta l’inizio di una serie di interventi previsti nel Piano, caratterizzato da una visione sistemica e integrata. Le strutture regionali sono ora impegnate nella fase operativa per realizzare i progetti senza ritardi, al fine di garantire risposte concrete ai cittadini e agli imprenditori siciliani per colmare le carenze nel sistema idrico dell’isola.

Gli interventi prioritari

Tra gli interventi prioritari identificati nel Piano, quelli di classe “A” includono l’automazione, il controllo, la modellazione e il monitoraggio dell’infrastruttura idropotabile di sovrambito, nonché la bretella tra il serbatoio San Leo e il potabilizzatore di Gela. Questi progetti sono gestiti da Siciliacque spa. Il Consorzio di bonifica 9 di Catania, invece, si occuperà della sostituzione della condotta metallica sul fiume Simeto in località Ponte Barca e della manutenzione straordinaria del sistema di paratoie dello sbarramento Contrasto per l’alimentazione del sistema irriguo, entrambi fondamentali per garantire l’approvvigionamento idrico necessario.

