Si va avanti con il calendario venatorio per la stagione 2024-2025 in Sicilia. Il pronunciamento arriva dal Tar Palermo

Nessuno stop alla stagione venatoria 2024-2025 che si concluderà, nell’isola, il 31 gennaio del nuovo anno. E’ arrivato dal presidente della terza sezione del TAR Palermo che ha condiviso le eccezioni sollevate da Federcaccia regionale ritenendo legittima l’apertura al 15 settembre e che ha fissato l’udienza camerale per il prossimo 25 settembre. Messa in discussione, con il ricorso presentato da Legambiente Sicilia, Associazione italiana per Il World fund for nature (Wwf Italia) Onlus e Lipu, l’Ente nazionale protezione animali (Enpa) Onlus, la Lndc Animal protection, Lega per l’abolizione della caccia, la pre-apertura a colombaccio e tortora, il mancato rispetto dello stato di crisi e calamità naturale, oltre al prelievo venatorio alle specie quaglia, beccaccia e cinghiale in assenza dei necessari monitoraggi previsti nel Piano regionale faunistico venatorio.

In particolare si lamentava uno stato di emergenza e di crisi meteo-climatica, ambientale ed ecologica nell’isola.

Da qui il ricorso degli ambientalisti e degli animalisti finalizzato ad ottenere l’annullamento del calendario delle attività di caccia nell’isola. Calendario che risale allo scorso 17 luglio quando l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea aveva regolamentato l’esercizio del prelievo venatorio prevedendo un apposito calendario con cui aveva autorizzato l’apertura anticipata della stagione venatoria (la cosiddetta “pre-apertura”) nei giorni 1, 2, 4, 7, 8 e 11 settembre alle specie di colombaccio e tortora selvatica; l’apertura generale della stagione venatoria dal 15 settembre anziché dal primo ottobre ed il prelievo per le specie d quaglia, beccaccia e cinghiale. Con il pronunciamento del Tar Palermo si prosegue nell’applicazione del calendario venatorio per la stagione 2024-2025 disposto dalla Regione Sicilia.

