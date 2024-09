Sergio Mattarella visita la sede della Samot di Palermo, centro specializzato nelle cure palliative

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la sede di Palermo della Samot, un centro specializzato nelle cure palliative. Durante la visita, Mattarella ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto dall’Associazione, sottolineando l’importanza di affrontare le crescenti esigenze legate alle cure palliative con risposte istituzionali efficaci e definitive. “Sono venuto per ringraziare tutti voi per l’opera che svolgete,” ha dichiarato, evidenziando come il supporto offerto dalla Samot sia fondamentale per le persone che affrontano malattie gravi e impreviste, situazioni che spesso generano grande disorientamento.

Un riconoscimento per l’impegno profuso

Il fondatore della Samot, Giorgio Trizzino, ha accolto il Presidente insieme agli operatori del centro, esprimendo come la visita di Mattarella rappresenti non solo un riconoscimento del loro impegno, ma anche un forte incoraggiamento a continuare nel loro lavoro con determinazione. Trizzino ha ribadito l’importanza delle cure palliative, considerate la risposta più adeguata per accompagnare le persone malate nel decorso della loro malattia e per sostenere le famiglie anche durante il lutto.

Durante l’incontro, sono stati illustrati al Presidente i risultati raggiunti dall’Associazione, che dalla sua fondazione ha supportato quasi 100.000 persone nei loro percorsi di fine vita. Attualmente, la Samot conta oltre 450 operatori attivi nelle sedi di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, fornendo assistenza quotidiana a circa 1.500 malati e alle loro famiglie.

Foto: TGR Sicilia

© Riproduzione riservata