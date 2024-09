Scuola media Pirandello a Comiso: iniziati i lavori di demolizione

Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione dell’edificio della scuola media Pirandello. Le ruspe dell’impresa appaltatrice sono entrate in azione già alle prime ore del mattino. È stato demolito il marciapiede antistante l’edificio che corre lungo il viale della Resistenza e sono iniziati i lavori di demolizione dell’edificio vero e proprio.

Ruspe in azione ….

Le ruspe hanno abbattuto per primo il corridoio che collegava i due corpi della scuola, realizzati in due fasi successive e la palestra. Lungo il corridoio si trovavano la presidenza e l’aula magna della scuola che da stamattina non esistono più. Subito dopo si passerà alla demolizione delle due ali dell’edificio. La palestra, invece rimarrà intatta e quando i lavori saranno finiti sarà collegata all’edificio.

I lavori della scuola media Pirandello dovrebbero durare tre anni. Nel frattempo gli studenti sono stati ospitati nel plesso Saliceto, che era stato dimesso e che veniva utilizzato parzialmente, anche per altre finalità.

Il progetto, molto avveniristico, prevede la realizzazione del nuovo edificio e l’affaccio di un grande terrazzo della scuola direttamente sulla villa comunale.

Se tutto andrà come previsto, docenti e alunni potranno inaugurare la nuova scuola nel 2027.

La nostalgia degli ex alunni …

L’arrivo delle ruspe è stato salutato con un pizzico di nostalgia da tanti cittadini, da coloro che hanno frequentato la scuola in quell’edificio che tra qualche giorno sarà solo un ricordo. L’edificio aveva alcuni problemi strutturali e la demolizione era necessaria. Il comune ha ottenuto finanziamenti per oltre 8 milioni di euro dai fondi Pnrr per realizzare la nuova scuola.

