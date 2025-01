Scicli: al via i lavori per il nuovo asilo nido comunale a San Nicolò

L’amministrazione Marino ha dato il via stamani ai lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale nel quartiere San Nicolò, con un investimento di 950 mila euro.

La struttura sarà realizzata nei locali dell’ex Istituto Tecnico Agrario in via Vasco De Gama, affiancandosi all’attuale asilo comunale di via Pietro Nenni (quartiere Jungi).



Il nuovo asilo accoglierà 72 bambini tra 0 e 2 anni, rispondendo al crescente bisogno di spazi educativi per la prima infanzia. Il progetto è finanziato attraverso il PNRR – Missione 4, nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole per l’infanzia”, con fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU. L’opera dovrà essere completata entro 332 giorni.

