Ritorna potabile l’acqua nel Comune di Pozzallo dopo 18 mesi

Dopo 18 mesi, il Comune ha revocato l’ordinanza sindacale emessa il 25 agosto 2023, che vietava l’utilizzo dell’acqua ai soli fini potabili a causa di una concentrazione di cloruri superiore alla norma. La decisione è arrivata in seguito a un monitoraggio costante e approfondito, che ha evidenziato un trend decrescente o stabile della concentrazione di cloruri.

Il contesto

L’ordinanza era stata necessaria per affrontare una situazione critica dovuta all’elevata quantità di cloruri nell’acqua, un problema che, pur non influendo direttamente sulla potabilità se non in quantità eccessive, richiedeva controlli continui per evitare potenziali danni alla rete idrica.

Negli ultimi mesi, la Società Iblea Acque ha effettuato un monitoraggio sistematico, affiancata dalle Autorità Sanitarie Provinciali, per garantire che i livelli di cloruri fossero sotto controllo. Le analisi hanno escluso fenomeni corrosivi nella rete idrica, confermando che la qualità dell’acqua non presentava rischi per la salute pubblica.

La relazione tecnica della Società Iblea Acque, supportata dal parere favorevole delle Autorità Sanitarie Provinciali, ha stabilito che non sussistono più le condizioni per mantenere in vigore il divieto di utilizzo dell’acqua per fini potabili.

Il sindaco ha quindi disposto la revoca dell’ordinanza, ripristinando l’utilizzo dell’acqua potabile per tutti gli usi domestici.

