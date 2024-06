Rifiuti rifiutati. Chiusa discarica a Lentini si cerca dove gettare i rifiuti iblei. Forse una soluzione

A Palermo, presso la sede dell’assessorato regionale all’Energia, si è tenuto un incontro cruciale per affrontare la chiusura dell’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) di Lentini. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esponenti delle istituzioni, inclusi i vertici delle Asp di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, rappresentanti dell’Arpa Sicilia, il capo dell’ufficio legislativo e legale della Regione Giovanni Bologna, il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Salvatore Iacolino, nonché i capi di gabinetto del presidente della Regione e dell’assessore all’Energia, Salvatore Sammartano e Filiberto Fiorito, e l’ingegnere Francesco Arini, dirigente del servizio “Autorizzazioni rifiuti”.

Durante l’incontro, che è durato quasi tre ore, è stato definito un percorso amministrativo, supportato dai vari pareri ambientali e sanitari, necessario per l’emanazione di un’ordinanza straordinaria a firma del presidente della Regione, Renato Schifani. Questo provvedimento è finalizzato a permettere il conferimento temporaneo dei rifiuti, precedentemente destinati al TMB di Lentini, in altri impianti autorizzati della Sicilia. La soluzione è stata elaborata per superare le difficoltà di smaltimento che stanno affliggendo numerosi comuni dell’isola a seguito della chiusura improvvisa dell’impianto.

L’assessore all’Energia, Roberto Di Mauro, ha dichiarato che la riunione è stata proficua, permettendo di mettere a fuoco le principali criticità e le soluzioni più idonee grazie al confronto con le autorità sanitarie e ambientali presenti. Di Mauro ha inoltre annunciato che una nuova riunione è già stata convocata per lunedì mattina, con l’obiettivo di approfondire ulteriori aspetti e definire i dettagli dell’ordinanza che il presidente Schifani firmerà. Questo provvedimento straordinario resterà in vigore solo per il tempo necessario a ripristinare la normalità nella gestione dei rifiuti.

La necessità di questo atto straordinario è emersa dopo il provvedimento della magistratura etnea che ha portato alla chiusura del TMB di Lentini. In risposta a questa situazione inaspettata, l’assessore Di Mauro ha sottolineato l’urgenza di un provvedimento temporaneo che consenta di conferire i rifiuti in altri impianti dell’isola. Durante un precedente incontro in prefettura a Catania, Di Mauro aveva già espresso l’intenzione di convocare una riunione con l’Arpa Sicilia e le Asp delle principali città siciliane per ottenere i nulla osta necessari alla stesura del decreto di autorizzazione.

Questi incontri e i conseguenti provvedimenti sono stati resi necessari dall’improvvisa chiusura dell’impianto di Lentini, che ha creato un’emergenza nello smaltimento dei rifiuti per numerosi comuni siciliani. La Regione, attraverso un lavoro coordinato e rapido, mira a superare questa crisi temporanea, garantendo soluzioni alternative per il conferimento dei rifiuti e cercando di ripristinare al più presto una situazione di normalità.

