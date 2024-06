Ragusa: la scuola incontra l’azienda. Un connubio ideale fra studio e realtà produttiva

L’idea di una scuola più aperta al mondo del lavoro è un modello ispirato all’Europa e che la scuola italiana cerca di emulare. Alcuni istituti scolastici ed enti di formazione promuovono progetti di Alternanza Scuola/Lavoro, destinati ai giovani studenti dai 15 ai 18 anni, con l’obiettivo di agevolare l’orientamento professionale attraverso esperienze che collegano la formazione teorica con quella pratica.

Un esempio concreto

Un esempio concreto è l’esperienza degli allievi della III C del corso “Operatore Termoidraulico e Operatore alla riparazione dei veicoli a motore” della “Scuola dei Mestieri” dell’ente di formazione “Logos”. Il 6 giugno 2024, questi studenti hanno iniziato un percorso pratico sugli “Impianti Integrati” presso la ditta C.R.E.A. di Ragusa, specializzata in Audio, Video e Domotica. Questo stage, della durata di 30 ore, rappresenta un’opportunità per gli studenti di applicare le loro conoscenze teoriche in un contesto lavorativo reale.

C.R.E.A. di Ragusa offre una gamma di corsi di alternanza, stage, PON e tirocini formativi in Domotica e Marketing Aziendale. Questi corsi sono rivolti a installatori e tecnici, architetti e ingegneri, e agli studenti di vari indirizzi come Marketing, Comunicazione, Elettrico, Elettronico, Meccatronico, Termoidraulico, Informatico e per Geometri.

L’ente di formazione Logos è accreditato dalla Regione Siciliana e opera nel settore della formazione da oltre venti anni. Con la riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione, Logos ha creato “La Scuola dei Mestieri”, promuovendo percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). Questi percorsi permettono agli studenti di conseguire una qualifica o un diploma tecnico professionale attraverso studi triennali o quadriennali.

La scuola dei mestieri

“La Scuola dei Mestieri” di Logos è presente a Ragusa, Vittoria e Adrano (provincia di Catania), e offre un’istruzione che risponde alle esigenze del mercato del lavoro in continua evoluzione. La formazione continua è essenziale per adattarsi alle nuove tecnologie e alle richieste di soluzioni “chiavi in mano” da parte degli utenti finali.

C.R.E.A., dealer tecnico e commerciale di Vantage (leader mondiale della Domotica), ha sempre puntato sulla formazione di esperti innovativi. L’azienda integra formazione e consulenza con i processi aziendali, garantendo che le competenze dei suoi dipendenti rispondano ai bisogni e alle aspettative dei clienti.

L’esperienza dello stage offre agli studenti un’opportunità significativa di contatto diretto con il mondo del lavoro e di acquisizione di competenze applicative specifiche. Interagire con le realtà aziendali permette agli istituti Tecnici, Professionali e Licei di adeguare i piani di studio alle esigenze del mercato del lavoro.

