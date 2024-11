Non era in casa ai controlli: denunciato cittadino albanese a Ragusa

Un cittadino albanese di 51 anni è stato denunciato dalla polizia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e per il divieto di avvicinamento.

I fatti

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, durante la notte, nel centro storico di Ragusa. Durante le consuete operazioni di monitoraggio, gli Agenti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per un controllo. Dopo ripetuti tentativi di rintracciarlo, hanno accertato che l’uomo non si trovava nella sua abitazione, nonostante fosse obbligato a restarvi in quanto sottoposto al regime di sorveglianza speciale.

La denuncia

Alla luce della violazione accertata, il cinquantunenne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per l’inosservanza delle prescrizioni a cui era sottoposto.

