Marsala: ex marinaio a 100 anni va in bici ogni giorno

Francesco Di Girolamo, conosciuto da tutti come “Ciccio u piscaturi”, è un esempio vivente di vitalità e longevità. Nato il 12 giugno 1924, ha appena compiuto 100 anni e, ogni mattina di buon ora, percorre in bicicletta la pista ciclabile della Riserva naturale dello Stagnone, vicino alla sua abitazione in contrada Giunchi, nel nord di Marsala.

Una vita dedicata al mare

Di Girolamo, ex marinaio e pescatore, ha avuto una vita ricca di avventure e esperienze. Dopo aver frequentato la scuola Avviamento, dove studiò come motorista di navi, prestò servizio militare in Marina durante la Seconda guerra mondiale. Fu di stanza sulla nave “Vittorio Veneto” nel Canale di Suez fino al suo congedo nell’ottobre 1947. Successivamente lavorò sui pescherecci di Marsala e visse un’esperienza memorabile tra gli anni ’50 e ’60, quando salvò dei tunisini in mare al largo del Canale di Sicilia, gesto che gli valse il ringraziamento del presidente tunisino Habib Bourguiba.

Negli anni ’50, Di Girolamo lavorò anche su navi che trasportavano vino da Marsala a Genova e fu capitano degli yacht dell’imprenditore farmaceutico Gigi De Angelis, ormeggiati a Santa Margherita Ligure. Qui ebbe l’occasione di incontrare diverse personalità di spicco, incluso il principe Ranieri di Monaco. Tornato a Marsala negli anni ’60-’70, riprese l’attività di pescatore, una tradizione di famiglia tramandata dal nonno e dal padre.

Di Girolamo sposò una sarta, con la quale ebbe tre figli (due femmine e un maschio) che a loro volta gli hanno dato quattro nipoti. Anche a 100 anni, continua a mantenere una vita attiva, andando a fare la spesa da solo. A tavola, predilige piatti semplici come patate e dolci, accompagnati da una bevanda di vino e gazzosa.

In occasione del suo centesimo compleanno, il Comune di Marsala ha festeggiato Di Girolamo, consegnandogli una targa per celebrare la sua lunga e straordinaria vita.

