L’ultima superluna dell’anno

La Luna Piena del 15 novembre 2024, conosciuta come “Luna del Castoro”, rappresenta l’ultima delle quattro spettacolari Superlune consecutive di quest’anno, una sequenza che ha affascinato gli osservatori del cielo da agosto. Questo evento celeste non è solo un fenomeno astronomico notevole, ma porta con sé un ricco bagaglio di significati culturali e tradizionali. In questa foto, la vediamo nei pressi del Castello di Donnafugata.

Caratteristiche astronomiche

La Luna raggiungerà il suo perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita, apparendo più grande e luminosa rispetto alle altre lune piene. Il momento esatto della piena visibilità sarà alle 16:29 EST.

Origine del nome “Luna del Castoro”

Il nome deriva dalla tradizione nordamericana, secondo la quale novembre era il momento ideale per piazzare le trappole per i castori prima che i fiumi e le paludi ghiacciassero. Questo garantiva un’abbondanza di pellicce per affrontare l’inverno. Altri appellativi includono “Luna Ghiacciata”, legata all’avvicinarsi del freddo rigido.

Significati culturali

La Luna del Castoro è celebrata in tutto il mondo con festività che intrecciano spiritualità, tradizione e bellezza:

India: durante Kartik Purnima, gli induisti compiono rituali religiosi in onore degli dei, mentre i jainisti commemorano eventi significativi della loro storia e i sikh celebrano l’anniversario della fondazione del primo Guru Nanak.

Thailandia: la Luna piena è al centro del festival Loy Krathong, durante il quale si lasciano galleggiare cesti decorati sui corsi d’acqua come simbolo di purificazione e rispetto.

Cambogia: si festeggia il Bon Om Touk, il Festival delle Acque, che celebra l’inversione del corso del Tonlé Sap con gare di barche tradizionali.

Myanmar: il Tazaungdaing Festival illumina il cielo con spettacolari mongolfiere e fuochi d’artificio, un’antica tradizione celebrativa.

