Lotta agli incivili. A Ispica, elevate 835 sanzioni per abbandono di rifiuti. Solo 3 sanzionati su 10 è residente in città

Nei primi nove mesi del 2024, sono state elevate 1.358 sanzioni, un incremento del 168% rispetto al 2022. Di queste, 438 sanzioni sono state emesse sulla strada litoranea e a Punta Castellazzo, evidenziando l’impegno nel contrastare il “parcheggio selvaggio” lungo la fascia costiera. La lotta all’abbandono dei rifiuti ha portato a ben 835 sanzioni, un notevole aumento rispetto ai soli 5 del 2022. Sono questi i dati comunicati dall’assessore Massimo Dibenedetto insieme al sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini.

Un risultato e un impegno di civiltà

“Abbiamo contrastato duramente – afferma il Sindaco Leontini – chi, specialmente durante la stagione estiva, ha messo a rischio l’equilibrio igienico-sanitario del nostro territorio e l’immagine della nostra città, senza trascurare le spese di bonifica che gravano sulle casse comunali e sui cittadini ispicesi.”

“Un dato significativo – sottolinea l’Assessore Dibenedetto – è che i cittadini ispicesi hanno compreso l’importanza di rispettare il proprio territorio. Solo 3 sanzionati su 10 per abbandono di rifiuti sono residenti a Ispica. Pertanto, Ispica non è sporca, ma è sporcata.”

Grazie a questi sforzi, la percentuale di raccolta differenziata è rimasta alta, evitando danni all’immagine del Comune e mantenendo la bandiera blu. Le misure adottate hanno anche contribuito a rendere la città più sicura e pulita, garantendo una fascia costiera ordinata, che ha visto un miglioramento significativo nella viabilità per mezzi di soccorso.

Nei prossimi giorni, gli amministratori hanno in programma di ringraziare pubblicamente i cittadini che hanno dimostrato un alto senso di civiltà. In quell’occasione, verranno presentate, nel rispetto della privacy, foto e video eclatanti di incivili che abbandonano rifiuti, per evidenziare la loro condotta inaccettabile.

