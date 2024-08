Le guardie mediche di Scoglitti, Vittoria e Pozzallo a pieno organico

L’ASP di Ragusa continua a rafforzare la rete territoriale di assistenza sanitaria attraverso il conferimento di 23 incarichi a tempo determinato, come sancito da una recente delibera della Direzione strategica. Questo intervento permetterà di migliorare la copertura dei turni presso la Guardia Medica di Scoglitti, che finora aveva sofferto di carenze di personale. In particolare, sono stati assegnati quattro nuovi medici a questo presidio: tre di loro lavoreranno 24 ore settimanali, mentre uno sarà impegnato per 12 ore settimanali, andando ad affiancare l’unico titolare già in servizio.

Novità anche per i presidi di Vittoria e Pozzallo

Anche i presidi di Vittoria e Pozzallo vedranno un incremento del personale medico, con l’aggiunta di una nuova unità per ciascun presidio, garantendo così il rispetto della dotazione organica necessaria. Questi nuovi incarichi saranno attivi dal 1° settembre al 30 novembre.

Il Direttore generale dell’ASP, dott. Giuseppe Drago, ha sottolineato che questa misura permetterà di assicurare la continuità assistenziale fino all’autunno inoltrato in tutti i presidi di Guardia Medica della provincia. Ha espresso gratitudine ai giovani medici neolaureati che hanno risposto prontamente all’appello, dimostrando un alto senso di responsabilità. Tuttavia, ha anche evidenziato che questo è solo il primo passo verso la normalizzazione della rete di assistenza territoriale, con l’obiettivo di superare le criticità strutturali e organizzative, in particolare quelle legate alla carenza di personale che affligge la sanità pubblica a livello nazionale.

