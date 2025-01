L’11 gennaio anniversario del tragico terremoto del 1693. A Ragusa, processione congiunta di San Giorgio e San Giovanni. Il programma

Domani, 11 gennaio, sarà il giorno culminante delle celebrazioni organizzate per commemorare il 332° anniversario del terremoto del 1693, una tragedia che segnò profondamente la storia della Sicilia e in particolare di Ragusa. Le celebrazioni uniscono spiritualità e memoria storica, coinvolgendo la comunità locale in una serie di eventi solenni che culminano con la processione congiunta dei simulacri dei compatroni della città, San Giorgio Martire e San Giovanni Battista.

Programma delle celebrazioni

Notte del 10 gennaio: il simulacro di San Giovanni Battista sarà ospitato presso il Duomo di San Giorgio per tutta la notte, un momento di grande valore simbolico e spirituale.

Mattina dell’11 gennaio: alla ore 11, celebrazione eucaristica presso il Duomo di San Giorgio. Ore 15, in tutte le chiese di Ragusa, le campane suoneranno per ricordare l’ora esatta in cui il terremoto colpì nel 1693.

Pomeriggio dell’11 gennaio: alle ore 15.30, solenni vespri pontificali presieduti dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, al Duomo di San Giorgio. Parteciperanno autorità civili e militari, il clero, i religiosi e i fedeli. alle ore 16.30, inizio della processione congiunta dei simulacri dei compatroni San Giorgio Martire e San Giovanni Battista, accompagnati dal corpo bandistico “San Giorgio – Città di Ragusa”.

Itinerario della processione

La processione attraverserà i punti principali della città: Piazza Duomo, corso XXV Aprile, piazza Pola, via dei Normanni. Sosta per commemorazione e preghiera dinanzi al portale di San Giorgio. Proseguimento per piazza G.B. Odierna, via Giardino, via Ten. La Rocca, via delle Suore, via Orfanatrofio, largo Camerina, via del Mercato, piazza Repubblica, corso Mazzini, via XXIV maggio, corso Italia, fino a piazza San Giovanni.

Ore 20: solenne ingresso dei simulacri nella Cattedrale di San Giovanni Battista. Seguirà il pontificale presieduto dal vescovo, alla presenza di canonici, clero e fedeli.

Un evento dalla portata storica

Le celebrazioni sono un appuntamento di grande rilievo per la comunità ragusana, capace di unire memoria e devozione. La partecipazione della cittadinanza, insieme al valore simbolico e spirituale delle celebrazioni, rende questo evento un’occasione unica per riflettere sul passato e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

© Riproduzione riservata