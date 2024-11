Kiwanis Club di Modica. Una due giorni dedicata alla giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

La celebrazione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a Modica rappresenta un’occasione significativa per promuovere la consapevolezza sui diritti dei bambini e dei giovani, in particolare nel centenario della Dichiarazione di Ginevra del 1924. Il Kiwanis Club di Modica, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani”, ha organizzato una serie di eventi per sottolineare l’importanza di questa giornata e ribadire l’impegno a favore dei più piccoli.

Il programma delle celebrazioni

Mercoledì 20 novembre – Plesso “Denaro Papa” (Scuola Primaria):

Orario: 11:00 – 12:30

Partecipanti: Alunni delle classi quarte e quinte elementari.

Interventi previsti:

Maria Zingale , presidente del Kiwanis Club Modica.

, presidente del Kiwanis Club Modica. Prof.ssa Veronica Veneziano , dirigente scolastica.

, dirigente scolastica. Prof. Piergiorgio Barone, pedagogista e scrittore, che offrirà una riflessione sul tema dei diritti dell’infanzia.

Giovedì 21 novembre – Plesso “G. Falcone” (Scuola Secondaria di Primo Grado):

Orario: 10:15 – 11:45

Partecipanti: Alunni delle classi terze medie.

Saluti iniziali: Autorità scolastiche e rappresentanti del Kiwanis Club.

Intervento in videoconferenza:

Alessandro Mauceri, Chair dell’Osservatorio Diritti Infanzia (KDISM), che fornirà un contributo sul tema dei diritti dei minori.

Il significato dell’iniziativa

Il Kiwanis Club di Modica sottolinea come la difesa e la promozione dei diritti dell’infanzia siano centrali nella propria missione. Attraverso attività che spaziano dalla salute e nutrizione all’istruzione e alfabetizzazione, fino allo sviluppo della leadership giovanile, il club dimostra costante attenzione verso i bambini più vulnerabili.

Questi appuntamenti non solo celebrano un momento storico, ma offrono anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità su temi fondamentali, come la tutela dei diritti dei bambini, la promozione del benessere, e l’educazione dei giovani a una cittadinanza attiva e responsabile.

Un messaggio di speranza e impegno

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte a garantire che ogni bambino possa crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e rispettoso, riaffermando il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche, associazioni e società civile.

