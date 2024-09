Iniziata la raccolta per la produzione di Olio Dop: raccolto parzialmente compromesso, ma la qualità promette di essere eccelsa

La produzione dell’olio DOP Monti Iblei si prepara a una nuova stagione, nonostante le difficoltà causate dalla siccità che ha colpito le province di Ragusa, Siracusa e Catania. Sebbene la produzione di olive sia stata parzialmente compromessa, la qualità dell’olio promette di essere eccelsa, con un gusto delicato, armonioso, e un equilibrio tra dolce, amaro e un leggero tocco piccante.

Il presidente del consorzio di tutela, Giuseppe Arezzo, ha sottolineato le sfide affrontate, evidenziando la necessità di snellire le procedure burocratiche per la realizzazione di vasche di raccolta dell’acqua nelle aziende e richiedendo maggiori risorse economiche per i consorzi di bonifica, affinché vengano ripristinati i canali di raccolta e distribuzione dell’acqua nei territori colpiti dalla siccità.

La partecipazione al G7 Agricoltura

Un momento chiave per la promozione dell’olio DOP Monti Iblei sarà la partecipazione al G7 Agricoltura che si terrà a Siracusa dal 26 al 28 settembre. Il presidente Arezzo ha definito questa manifestazione una “vetrina internazionale” che metterà in luce l’eccellenza del made in Italy e il modello agroalimentare siciliano. Oltre al consorzio Monti Iblei, saranno presenti anche altri consorzi di tutela dell’olio, come il DOP Val di Mazara e il DOP Monte Etna, per far conoscere la qualità del prodotto ai relatori internazionali e ai visitatori.

