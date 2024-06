Incidenti stradali: muore ragazza 20enne e bambino di 16 mesi. Feriti in un altro scontro dentro galleria sulla Catania – Siracusa

Due gravi incidenti stradali hanno colpito la Sicilia nelle ultime ore, provocando morti e feriti.

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca

Alle prime luci dell’alba del 23 giugno 2024, sulla Palermo-Sciacca, all’altezza di Giacalone, un tragico incidente ha causato la morte di una ragazza ventenne e di un bambino di 16 mesi. Le vittime sono Selma El Mouakit, di 20 anni, e Abd Rahim Gharsallah, di appena 16 mesi.

Secondo i carabinieri, la donna alla guida aveva un tasso alcolemico superiore alla norma. Tutti i coinvolti viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. Nell’incidente, altre due giovani, Miriam Janale di 23 anni e Chiara Irmana di 21 anni, sono rimaste gravemente ferite e sono state ricoverate in ospedale, una in prognosi riservata.

Le giovani stavano tornando a Partinico dopo aver trascorso la notte a Palermo. La vettura è uscita di strada, finendo contro il guard-rail. L’impatto è stato così violento che Selma El Mouakit e il piccolo Abd Rahim Gharsallah sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, nonostante i soccorritori abbiano tentato di rianimarli, per loro non c’è stato nulla da fare. Il bambino non era figlio della ragazza morta, ma di una delle due giovani ferite.

L’Anas ha temporaneamente chiuso la strada tra le uscite di Altofonte e Giacalone per consentire i rilievi. I carabinieri della compagnia di Monreale stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente a catena sulla Catania-Siracusa

Sempre in Sicilia, un secondo grave incidente si è verificato all’interno di una galleria lungo la Catania-Siracusa, all’altezza di Augusta. L’incidente a catena ha coinvolto quattro veicoli e ha provocato diversi feriti.

Le ambulanze del 118 sono intervenute sul posto per prestare i primi soccorsi, mentre si attende l’arrivo dell’elisoccorso per trasportare d’urgenza uno dei feriti in ospedale. Al momento, il traffico è stato interrotto in direzione Catania per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Ricerca fotografica di Franco Assenza , foto tratta da VideoStar

