Incidente al Villaggio Flora a Scoglitti. Due giovani feriti

Scontro auto – moto la notte scorsa, poco prima di mezzanotte, nella zona del Villaggio Flora a Camarina. L’incidente si è verificato in via Cocalo, nella zona vicina al Villaggio Kamarina.

L’autista della vettura e il centauro sono rimasti entrambi feriti, per fortuna in maniera lieve e sono stati soccorsi e medicati in ospedale a Vittoria. La prognosi, per entrambi, è di pochi giorni

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Vittoria.

Foto: repertorio

