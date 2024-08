Gran Galà di Ferragosto a “I Cortili” di Poggio del Sole: un’esperienza di gusto

Il Ferragosto è una delle festività più attese dell’estate italiana, un momento di relax e celebrazione che viene vissuto con grande entusiasmo in tutto il paese. Quest’anno, per chi cerca un’esperienza indimenticabile, “I Cortili” a Poggio del Sole organizza un Gran Galà di Ferragosto che promette di essere un evento straordinario, dove la tradizione culinaria si fonde con un tocco di raffinatezza e lusso.

Due Esperienze Gourmet a Scelta

La serata del 14 agosto sarà caratterizzata da un’atmosfera elegante e suggestiva, con due diverse proposte culinarie per soddisfare i gusti più esigenti:

Gran Buffet di Ferragosto nel Baglio Se ami la varietà e desideri assaporare un’ampia gamma di piatti, il Gran Buffet allestito nel baglio de “I Cortili” è la scelta ideale. Qui potrai prenotare un tavolo e lasciarti tentare dalle delizie di un ricchissimo buffet, che comprende una selezione di formaggi regionali, salumi del norcino, e una serie di prelibatezze a base di pesce come i moscardini al Nero d’Avola, gamberi bianchi marinati, e carpaccio di pescespada. I primi piatti spaziano dalle trofie con ragù di pesce ai ravioli di cernia in salsa corallo, fino al risotto con funghi porcini e bocconcini di suino.Un vero e proprio trionfo di sapori, impreziosito da show cooking dal vivo che permetteranno agli ospiti di ammirare la maestria dello Chef Executive Rosario Campolo mentre prepara alcune delle specialità più amate. La serata si concluderà in dolcezza con un buffet di torte e frutta di stagione, seguito da un cocktail party nel giardino botanico per ballare sotto le stelle. Degustazione a Bordo Piscina con Vini Selezionati Se invece preferisci un’esperienza più intima e ricercata, la degustazione a bordo piscina sarà la scelta perfetta. Qui, lo Chef Rosario Campolo proporrà un menù degustazione sofisticato, accompagnato da una selezione di vini pregiati scelti e presentati dal sommelier Fabio Gulino. L’esperienza inizia con un aperitivo di benvenuto al buffet, dove potrai assaporare piatti come il tonno marinato in salsa di soia e le code di gambero rosso con ostriche al limone, abbinati a un Franciacorta DOCG “Audens” Dosaggio Zero dell’azienda Le Marchesine.Il menù prosegue con antipasti raffinati come le capesante scottate in camicia di guanciale e carpaccio di polpo su crema di anguria e lime, seguiti da paccheri con ragout di gallinella e trancio di dentice in salsa di lattuga. Ogni portata sarà accompagnata da vini accuratamente selezionati per esaltare i sapori, creando un’esperienza enogastronomica indimenticabile.

After Dinner nel Giardino Botanico

La serata culminerà con un After Dinner nel suggestivo Giardino Botanico, dove gli ospiti potranno gustare cocktail raffinati preparati dal celebre bartender Gianni Agosta. Un’occasione per rilassarsi e godere della magia della notte di Ferragosto in un contesto naturale unico.

Informazioni e Prenotazioni

Il Gran Galà di Ferragosto a “I Cortili” è un evento esclusivo, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni e per prenotare il tuo tavolo, è possibile contattare il numero 340 075 8158. Il costo della serata è di 80€ a persona.

Non perdere l’occasione di vivere un Ferragosto da sogno a Poggio del Sole, dove la bellezza del luogo e l’eccellenza della cucina si incontrano per regalarti una serata indimenticabile.

