Gela: si invaghisce di una ragazza e la perseguita insieme al fidanzato, 33enne arrestato

La Polizia di Stato di Gela ha arrestato un uomo di 33 anni, colto in flagranza di reato per atti persecutori nei confronti di una coppia di fidanzati. L’uomo, invaghito della ragazza nonostante non ci fosse mai stata una relazione tra loro, ha perseguitato la coppia per circa due anni. L’episodio culminante si è verificato quando il 33enne ha sferrato un pugno contro il finestrino posteriore dell’auto in cui viaggiavano i fidanzati, frantumandolo.

L’uomo è stato posto ai domiciliari

A seguito di una chiamata di emergenza, l’equipaggio di una volante è intervenuto in una via del centro storico di Gela, dove ha trovato le tre persone coinvolte in una discussione animata. La ragazza, in evidente stato di agitazione, ha riferito agli agenti di temere per la propria incolumità a causa della persistente persecuzione subita. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero, mentre le indagini continuano. In base al principio di non colpevolezza, la responsabilità dell’uomo sarà accertata solo in seguito a una sentenza definitiva.

