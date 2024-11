Furto ai danni di un’azienda edile a Ragusa: rubati attrezzi da lavoro, ignoti salgono da un ponteggio

Furto ai danni di un’azienda edile a Ragusa, in via Carlo Alberto. Ignoti malviventi hanno portato via durante la notte del 13 novembre, alcuni attrezzi da lavoro: flex, martelli elettrici, trapani e avvitatori. I ladri si sono arrampicati sul ponteggio di una casa in ristrutturazione, dove attualmente l’azienda sta svolgendo i lavori, hanno rotto il vetro di una finestra e portato via gli attrezzi che erano allocati all’interno. Secondo una prima stima, l’ammontare complessivo della refurtiva sarebbe di circa 2 mila euro.

Il titolare dell’azienda edile ha sporto denuncia ai carabinieri di Ragusa, i quali stanno procedendo alle indagini e stanno anche visionando le immagini delle telecamere di alcuni esercizi commerciali presenti nella zona. Indagini in corso.

Foto: repertorio

