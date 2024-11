Cosa fare in caso di emergenze? Presentato “Rischio Zero” il portale promosso dal Comune di Ragusa

Il Comune di Ragusa, tramite l’Assessorato alla Protezione Civile, ha lanciato il progetto “Rischio Zero”, un’iniziativa volta a informare e preparare i cittadini su come comportarsi in caso di emergenze, con un focus iniziale sui terremoti, considerati una delle calamità più rilevanti per il territorio.

Cosa offre il progetto Rischio Zero

Il progetto si articola in un portale interattivo e multimediale accessibile su www.rischiozero.eu, realizzato in collaborazione con Mosaicoelearning e Promoter Group. I contenuti proposti sono pensati per essere fruibili da tutte le fasce d’età attraverso approcci diversificati:

Adulti: un percorso interattivo “gamificato” con scenari realistici e quiz per imparare a prendere decisioni corrette in situazioni di emergenza.

Bambini: un video cartoon colorato e animato che rende l’apprendimento ludico e intuitivo.

Anziani: un video immersivo semplice e diretto, con istruzioni chiare e immediate.

Obiettivi principali

Sono moltemplici gli obiettivi da raggiungere. Su tutti la prevenzione e sicurezza, ovvero insegnare i comportamenti corretti da adottare durante un’emergenza, con esercitazioni pratiche e mappe che indicano le aree di raccolta per ogni quartiere. Diffusione capillare: una campagna di comunicazione sul web e sui social mira a sensibilizzare tutta la popolazione. Accessibilità e inclusività: i contenuti sono progettati per rispondere alle esigenze di diverse fasce d’età e livelli di alfabetizzazione tecnologica.

Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, ha sottolineato come il progetto rappresenti uno strumento innovativo per la sicurezza della comunità: “Sapere cosa fare durante le emergenze è fondamentale, e questo progetto rappresenta uno strumento formativo e di prevenzione senza precedenti.”

Giovanni Iacono, assessore alla Protezione Civile, ha evidenziato la semplicità e l’accessibilità del progetto: “Questo strumento digitale permette a ciascun cittadino di imparare in modo semplice come affrontare un terremoto.”

Gabriele Dovis, CEO di Mosaicoelearning, ha spiegato l’approccio formativo adottato: “Il partecipante vive l’esperienza come in un videogioco, assumendo il ruolo di protagonista e prendendo decisioni cruciali.”

Come accedere al progetto

I cittadini possono consultare i contenuti del portale direttamente su www.rischiozero.eu, dove troveranno: video formativi e interattivi, informazioni sul piano di emergenza comunale, risorse utili per prepararsi ad affrontare calamità naturali come i terremoti.

