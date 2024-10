Ciclomotori irregolari e punti patente decurtati: controlli della polizia a Modica

Ciclomotori irregolari e 225 punti patente decurtati. Controlli al traffico veicolare nella città di Modica in risposta alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Le segnalazioni riguardavano condotte di guida scellerate e rumori molesti, soprattutto nelle ore notturne all’interno del centro urbano.

Solo nella prima settimana di ottobre, la Polizia Stradale ha elevato 81 verbali per infrazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione ai ciclomotori. Sono stati decurtati un totale di 225 punti patente, con 111 persone e 96 veicoli controllati.

Le infrazioni

Una delle principali infrazioni rilevate riguarda la modifica illegale delle caratteristiche tecniche dei ciclomotori, che risultano non conformi ai requisiti stabiliti nei documenti di circolazione. Due ciclomotori su tre sono stati trovati irregolari, con conseguente fermo amministrativo e, nei casi più gravi, confisca del veicolo per modifiche alla cilindrata e alla velocità. È importante ricordare che la cilindrata non può superare i 50 cm³ e la velocità massima deve essere di 45 km/h.

© Riproduzione riservata