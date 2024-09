Caro libri, niente paura: una soluzione è il mercato dell’usato su internet. Ecco dove

L’argomento decolla subito dopo il Ferragosto e rimane in quota fino a settembre inoltrato. Poi a ottobre atterra e nessuno ne parla più, fino alla prossima estate. Puntuali, come ogni anno, sono arrivati i giorni del caro libri. Scolastici è l’aggettivo sottinteso, perché nessuno intavola una discussione sui testi di saggistica e narrativa (anche questi, nel loro piccolo, aumentano di prezzo).

Ci sta: qui si parla di scuola e di generazioni future. Ci indigniamo, polemizziamo, ne parliamo insomma, ma poi spesso siamo costretti a chinare la testa di fronte alla legge di mercato e alle tutele inesistenti, che portano in groppa le principali cause di questo andazzo. In ordine sparso: la carta costa sempre di più; per fare la carta servono acqua ed energia elettrica, che costano sempre di più; la distribuzione, con il caro carburanti ed elettrico, costa di più; e così via. Totale? Il codice a barre in basso a destra della quarta di copertina: quest’anno, secondo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, si registra un rincaro medio del 18% rispetto al 2023. Tanto, troppo, altro che inflazione!

La soluzione è internet





Come fanno le famiglie meno abbienti o coloro che non riescono a organizzarsi in tempo? Da settimane sono impegnate a cercare soluzioni, dal passaparola tra vicini di casa o conoscenti che hanno figli della simile età scolastica, alle esplicite richieste nei gruppi social. Se questi metodi non raggiungono la sperata efficacia, nessuna paura: a queste, infatti, deve essere aggiunta la conoscenza delle piattaforme dove la compravendita di usato scolastico, prima fisica ora on line, è presente da almeno 45 anni.

E’ il caso del sito di libraccio, emanazione della storica catena milanese di libri, soprattutto usati. Basta scrivere la scuola, il nome, il comune o il codice ministeriale sullo spazio di ricerca e comparirà la lista dei libri riferita alla classe che l’alunno frequenterà dalla prossima settimana. L’ordine arriverà a casa entro pochi giorni. Sono presenti le scelte di molte scuole ragusane.

Anche il colosso amazon.it offre libri scolastici usati. Qui occorre cercare il libro attraverso la classica dicitura di titolo, autore e casa editrice.

Altre alternative, nelle quali occorre affidarsi alla trattativa diretta con chi vende, si trovano su bakeca.it, subito.it e – ovviamente – facebook.

Per chi sceglie il nuovo, quasi un obbligo, in nome di risparmio, ambiente e buon senso: terminato l’uso, ogni buon libro dovrebbe essere messo a disposizione di chi non ha tante possibilità economiche.



© Riproduzione riservata