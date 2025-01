Carlo Buccirosso approda al Teatro Garibaldi di Modica con la commedia “Il vedovo allegro”

Grande attesa al Teatro Garibaldi di Modica per l’arrivo di Carlo Buccirosso, celebre attore e regista napoletano, che porterà in scena la sua commedia brillante “Il vedovo allegro”. L’appuntamento è per mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio alle ore 21.00. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato dal talentuoso Buccirosso, promette una serata di grande teatro e risate, accompagnate da momenti di riflessione su temi attuali.

La trama

La vicenda si svolge a Napoli, tre anni dopo la pandemia, e ruota attorno alla figura di Cosimo Cannavacciuolo, un vedovo ipocondriaco alle prese con solitudine, ansie e difficoltà economiche. Ex proprietario di un negozio di antiquariato fallito, Cosimo vive in un appartamento traboccante di merce invenduta, minacciato dall’incubo di un esproprio bancario.

Attorno a lui si sviluppano le storie degli altri personaggi che popolano il palazzo: Salvatore, il custode eccentrico, e i suoi figli Ninuccio, giovane ribelle, e Angelina, maniaca della pulizia e in cerca di un buon partito. Virginia, una giovane trasformista che con la sua vitalità porta una ventata di leggerezza nella vita di Cosimo. I coniugi Tomacelli, misteriosi vicini con un oscuro segreto. Il dottor De Angelis, ginecologo e oggetto delle attenzioni di Angelina.

Tra momenti comici e riflessioni profonde, “Il vedovo allegro” racconta le difficoltà e le speranze di una comunità, offrendo un affresco ironico e toccante della quotidianità post-pandemica.

Un cast d’eccezione

Sul palco, Carlo Buccirosso sarà accompagnato da un cast di attori talentuosi: Gino Monteleone, Massimo Andrei, Elvira Zingone, Davide Marotta, Donatella De Felice, Stefania De Francesco, Matteo Tugnoli.

