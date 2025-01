Cambio all’assessorato alla Salute in Sicilia: Giovanna Volo si dimette, al suo posto Daniela Faraoni

L’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, ha rassegnato stamattina le proprie dimissioni per motivi personali. La decisione è stata ufficializzata durante un incontro tenutosi a Palazzo d’Orléans, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha espresso parole di ringraziamento per il lavoro svolto: «Ringrazio Giovanna Volo per l’abnegazione e l’impegno dimostrati in questi primi due anni di legislatura».

La nuova nomina: Daniela Faraoni

Il presidente Schifani ha annunciato contestualmente la nomina della nuova assessora alla Salute, Daniela Faraoni, attuale direttrice generale dell’Asp di Palermo. La Faraoni, figura con una lunga esperienza gestionale nel settore sanitario, sarà chiamata a proseguire le politiche sanitarie regionali in un momento di particolare importanza per il sistema salute della Sicilia.

La transizione avviene in un contesto caratterizzato da numerose sfide per la sanità regionale, tra cui la gestione dei fondi del PNRR e il potenziamento delle strutture sanitarie territoriali.

Nella foto: Giovanna Volo

