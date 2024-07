Buoni sconto di 50 euro a chi partecipa all’inaugurazione di AG Cash&Carry a Ragusa all’Ibleo

Sabato 27 luglio, dalle ore 10, il Centro Commerciale Ibleo di Ragusa si arricchirà di una nuova importante realtà: AG Cash&Carry, un punto vendita innovativo destinato a rivoluzionare il modo di fare la spesa per i professionisti del settore food, no food, freschi, surgelati, pasticceria , panificazione, ortofrutta.

Questo nuovo store nasce da una partnership con alcuni dei migliori professionisti del settore: la qualità delle carni Spadola, la maestria artigianale della pasticceria di Antonio Pitino e la selezione di farine di alta qualità per la panificazione lavorate da Giovanni Cappello.

L’assortimento proposto da AG Cash&Carry promette di essere vastissimo, offrendo prezzi competitivi sia all’ingrosso che al dettaglio. AG Cash&Carry, già presente con sei punti vendita ed un programma di sviluppo in espansione con nuove aperture in Sicilia, rappresenta una vera e propria rivoluzione per i professionisti dell’Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café), che potranno beneficiare di notevoli risparmi di tempo e denaro. Uno dei punti di forza del nuovo punto vendita è l’AG Drive, una soluzione che permette di fare acquisti senza entrare nella galleria del centro commerciale. Attraverso un ingresso appositamente segnalato, i clienti potranno approvvigionarsi rapidamente e senza code, rendendo l’esperienza d’acquisto più efficiente e piacevole. Il punto vendita non si rivolge solo alle partite IVA, ma è aperto anche ai consumatori privati, permettendo a tutti di usufruire della qualità e convenienza offerta. Particolare attenzione è stata riservata anche al settore beverage, con un’ampia gamma di prodotti pensati per soddisfare ogni esigenza. L’inaugurazione di AG Cash&Carry segna l’inizio di una nuova era per lo shopping professionale a Ragusa. Un modo innovativo e conveniente di fare la spesa.

Per le giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio , ai clienti che si registreranno direttamente al punto vendita , sarà riconosciuto un buono sconto del valore di 50 euro, secondo le previste modalità del regolamento.

