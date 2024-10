Bando gestione Castello Donnafugata: compagnia Godot ne ha fatto un musical. Ecco il video

C’è anche il teatro, con tanto di satira, ad occuparsi del bando per la gestione, tramite partneriato pubblico-privato, del Castello di Donnafugata. In apertura della conferenza – spettacolo con cui è stata presentata la nuova stagione teatrale, la Compagnia Godot di Ragusa ha voluto dedicare uno spazio, in forma di musical, proprio al bando e alle varie polemiche e visioni che si sono avute in città su questa vicenda.

Come si ricorderà ci sono tre proposte in campo. Quella iniziale di Civita e Logos, la seconda proposta avanzata dalla Provincia e la terza proposta giunta in zona Cesarini, ovvero quella presentata dalla Pro Loco di Mario Papa e altri soggetti privati. La compagnia Godot ha creato un testo e l’ha musicato con il brano originale di Alessio Barone e con la regia di Vittorio Bonaccorso sono andati in scena con un estratto in forma di musical. La scelta è stata quella della satira graffiante.

Secondo la compagnia, che in estate trasloca proprio al castello per la stagione estiva sulla scalinata, se dovesse vincere una proposta differente da quella della Provincia si potrebbe andare incontro a soggetti che magari potrebbero non volere più la loro stagione al castello, attualmente garantita invece dalle scelte pubbliche. Va anche detto che tutti i soggetti che hanno presentato le proposte hanno spiegato che sarebbero partiti dall’esistente per magari potenziare con altre attività aggiuntive. Si vedrà.

In prima fila, durante lo spettacolo di Godot, c’era anche l’assessore comunale Giorgio Massari, che a fine spettacolo, a sipario chiuso, intrattenendosi con i direttori artistici Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, ha spiegato che l’Amministrazione comunale ha solo l’interesse di rilanciare il castello e che dunque l’operato finora svolto, e quello futuro, mira solo a questo obiettivo generale. Divertente e carico di ironia il momento musical che vi proponiamo nel video qui sotto.

23/10/2024 11:57:00



Facebook WhatsApp

© Riproduzione riservata