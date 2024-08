Assegnata casa IACP ad un avente diritto a Vittoria: l’Ente annuncia azioni per recuperare le morosità e garantire giustizia

In questi giorni, il Comune di Vittoria ha assegnato un alloggio popolare a un avente diritto, secondo la vigente graduatoria delle case popolari. Questo atto rientra in un’ampia azione di ripristino della legalità, che coinvolge varie istituzioni, tra cui la Prefettura di Ragusa, le forze di Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Comune di Vittoria, i Servizi Sociali e l’ufficio UNEP del Tribunale di Ragusa.

Obiettivo: garantire giustizia e legalità

L’obiettivo principale è garantire la giustizia e la legalità, soprattutto a favore delle fasce sociali più vulnerabili, che hanno diritto a un alloggio popolare. L’iniziativa include il recupero degli alloggi occupati abusivamente e l’introduzione di una moratoria per il recupero delle morosità nei confronti degli inquilini che non hanno pagato i canoni di locazione o le spese condominiali.

L’invito di IACP

Gli inquilini sono invitati a regolarizzare la loro posizione attraverso un piano di rientro del debito, con la possibilità di rateizzare il dovuto. In caso di mancata risposta all’invito, verranno avviate le procedure di sfratto per morosità. Questo processo è essenziale per assicurare che gli alloggi siano assegnati a chi ne ha veramente diritto, rispettando le leggi in vigore e permettendo di investire risorse nel miglioramento delle condizioni abitative.

L’azione intrapresa dall’Istituto Autonomo Case Popolari, in collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine, mira a contrastare efficacemente le occupazioni abusive e le morosità, riaffermando l’importanza del rispetto delle regole per garantire l’equità e la giustizia sociale.

