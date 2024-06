Arriva l’estate. Ecco il “gelato furbo” e come prepararlo a casa con due ingredienti

Arriva l’estate e con essa la voglia di gelato. Vi proponiamo il “Gelato Furbo”: un’esplosione di gusti in 5 minuti.

Negli ultimi tempi, la passione per il gelato fatto in casa ha preso piede, spingendo molti a sperimentare ricette che rendano questa delizia italiana accessibile e semplice da preparare. Tra le varie proposte, emerge il “gelato furbo”, una preparazione pronta in soli 5 minuti, che non richiede né gelatiera né uova. Questo gelato, facile e veloce, promette di soddisfare ogni palato con pochi ingredienti genuini: panna fresca e latte condensato.

La Base Fiordilatte

La base per il gelato furbo al fiordilatte è incredibilmente semplice. In una ciotola, si inizia versando la panna fresca, quella reperibile nel banco frigo, e montandola a neve ferma con delle fruste elettriche. Successivamente, si aggiunge il latte condensato, continuando a frullare fino a ottenere un composto omogeneo. Il segreto del gelato furbo sta proprio nel latte condensato che, oltre a dolcificare, impedisce la cristallizzazione e mantiene la crema morbida. Il composto va poi trasferito in un contenitore con coperchio e messo in freezer per almeno 4 ore prima di essere servito.

Gelato Furbo alla Frutta

Per una variante fresca e colorata, il gelato furbo alla frutta è una scelta perfetta. Si parte con 400 grammi di frutta fresca a piacere, ben lavata e privata degli scarti, che viene poi frullata insieme a un cucchiaio di limoncello per ottenere una purea liscia. Questa purea si amalgama con il latte condensato, creando una base dolce e fruttata. A parte, si monta la panna fresca fino a renderla spumosa, quindi si unisce al composto di frutta e latte condensato. Dopo aver mescolato delicatamente, il tutto viene trasferito in un contenitore e lasciato in freezer per 4 ore. Il risultato è un gelato fruttato, cremoso e irresistibile.

Gelato Furbo alla Nutella

Per i golosi, il gelato furbo alla Nutella è una vera delizia. Si inizia montando la panna fresca con le fruste elettriche. In un’altra ciotola, si mescola il latte condensato con la Nutella, che può essere ammorbidita nel microonde per qualche secondo se necessario. Un cucchiaio di panna montata viene incorporato al composto di Nutella per renderlo più morbido, quindi si aggiunge il tutto alla panna, mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per mantenere l’aria incorporata. Dopo aver trasferito il gelato in un contenitore, si lascia riposare in freezer per almeno 4 ore. Il risultato è un gelato cremoso e ricco, con tutto il sapore inconfondibile della Nutella.

Gelato Furbo al Pistacchio

Per chi ama il gusto intenso e raffinato del pistacchio, il gelato furbo al pistacchio è una scelta perfetta. Anche qui, si parte montando la panna fresca a neve ferma. In un’altra ciotola, si mescola il latte condensato con la pasta di pistacchi fino a ottenere un composto omogeneo. Questo viene poi incorporato alla panna montata, mescolando delicatamente per mantenere la leggerezza del composto. Dopo aver trasferito il tutto in un contenitore con coperchio, si mette in freezer per almeno 4 ore. Il risultato è un gelato dal gusto intenso e avvolgente, perfetto per chi ama i sapori decisi.

Conservazione e Consigli

Il gelato furbo può essere conservato in freezer per qualche mese. Per ottenere la consistenza ideale, è consigliabile tirarlo fuori dal freezer una decina di minuti prima di servirlo. Questa ricetta è davvero pratica e versatile, permettendo di sperimentare con vari gusti e ingredienti, assicurando sempre un risultato cremoso e delizioso.

Provalo anche tu

Il gelato furbo rappresenta una rivoluzione per gli amanti del gelato fatto in casa, grazie alla sua semplicità e velocità di preparazione. Che si tratti di fiordilatte, frutta, Nutella o pistacchio, questa ricetta senza gelatiera e senza uova promette di conquistare tutti con la sua cremosità e il suo sapore irresistibile. Una volta provata, sarà difficile resistere alla tentazione di sperimentare tutti i gusti disponibili. fonte https://primochef.it/

© Riproduzione riservata