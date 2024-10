A Modica la prima edizione della Notte Bianca Junior

A Modica arriva la prima edizione della Notte Bianca Junior. Ad annunciare l’evento, l’assessore alle politiche educative Chiara Facello. L’evento si terrà sabato 19 a partire dalle 17 in corso Umberto, cuore pulsante della città. L’iniziativa è pensata per essere un evento unico e memorabile, dedicato interamente ai bambini, con l’intento di creare momenti di aggregazione e divertimento nel segno dell’arte, della natura, dello sport e dei racconti.

L’obiettivo principale dell’evento è “regalare la città ai bambini”, offrendo loro uno spazio sicuro e stimolante per esprimersi e divertirsi. L’organizzazione coinvolge un’ampia rete di attori locali, tra cui la Regione Sicilia, l’onorevole Ignazio Abbate, l’associazione Chora, le scuole locali, il Galilei Campailla, la Protezione Civile comunale, associazioni ambientali, sponsor privati e Confcommercio. Tutti uniti per dare vita a questo evento, che avrà la direzione artistica di Caterina Spadola.

Il programma, pensato per contrastare la povertà educativa e stimolare la creatività dei più piccoli, prevede attività dislocate in 27 punti del centro città, divisi in quattro poli tematici: Natura, Racconti, Arte e Sport. Ogni polo offrirà laboratori, giochi e attività continue per coinvolgere bambini e famiglie, in un’atmosfera di serenità e allegria.

L’evento promette di essere un’occasione speciale in cui i più piccoli saranno i veri protagonisti, e i grandi spettatori, ma anche partecipi nel supportarli. Un momento che unisce sogno e concretezza, dove i bambini possono sviluppare competenze e scoprire nuove passioni, contribuendo a costruire una nuova generazione consapevole e creativa.

