Guida ai Vini di Sicilia: illustrata la tre giorni di eventi che si svolgerà a Ragusa

È stata ufficialmente presentata questa mattina a Ragusa Ibla la sesta edizione della *Guida ai Vini di Sicilia 2025*, firmata AIS Sicilia. L’appuntamento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla alla presenza dei vertici della Provincia e del Comune di Ragusa. L’evento principale si terrà sabato 25 gennaio presso l’hotel Poggio del Sole a Ragusa, ma la manifestazione si estenderà su tre giorni, coinvolgendo aziende, appassionati e professionisti del settore vinicolo.Un evento ricco di appuntamenti

La presentazione sarà il cuore di un programma articolato che include talk show, masterclass e banchi d’assaggio dedicati ai vini siciliani, con particolare attenzione al territorio ibleo. Il venerdì 24 e la domenica 26 gennaio si terranno tre masterclass in cantine dell’areale, ciascuna focalizzata su temi distintivi:

– *Venerdì 24 gennaio* – *Ore 17*: “Le diverse espressioni del Frappato di Vittoria” – Cantina Arianna Occhipinti, Vittoria. – *Ore 19*: “Le Bollicine del territorio ibleo” – Cantina Gurrieri, Chiaramonte Gulfi. – *Domenica 26 gennaio* – *Ore 11*: “I Bianchi del territorio Ibleo” – Cantina Gulfi, Chiaramonte Gulfi.

La giornata clou di sabato 25 gennaio

L’evento principale avrà luogo sabato 25 gennaio presso l’hotel Poggio del Sole, con un programma ricco di contenuti:

– *Ore 10.30*: Convegno d’apertura “Presente e futuro del Cerasuolo di Vittoria”. – *Ore 12*: Masterclass “I territori del Cerasuolo di Vittoria DOCG”. – *Ore 15*: Masterclass “Gemme di Vitae: viaggio tra Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia”. – *Ore 16.30*: Masterclass “Vitigni ‘reliquia’, vini siciliani da riscoprire”. – *Ore 19.30*: Cerimonia di premiazione nella Chiesa di San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla.

Durante la cerimonia saranno consegnati gli attestati delle “Quattro Viti” AIS e l’assegno del progetto solidale *Alba Vitae*, che quest’anno sosterrà *La Casa di Toti Onlus*, una realtà etica e inclusiva nel cuore degli Iblei. Un omaggio all’eccellenza enologica siciliana

La *Guida ai Vini di Sicilia 2025* recensisce 175 aziende e oltre 1.000 etichette, con 65 vini premiati con le “Quattro Triscele” e 15 insigniti del riconoscimento “Pigne”. Come sottolineato dal presidente di AIS Sicilia, Francesco Baldacchino, questa edizione celebra la continua crescita qualitativa dei vini siciliani e la diversità enologica dell’isola, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla produzione biologica. Come partecipare

L’evento è aperto al pubblico e i biglietti per i banchi d’assaggio e le masterclass sono disponibili sul sito ufficiale di AIS Sicilia. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’eccellenza enologica dell’isola, scoprendo le sfumature dei suoi vini e la passione dei produttori locali.

[image: image.png]



