In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Vittoria Calcio: si è dimesso l’allenatore Campanella
17 Nov 2025 13:59
La FC Vittoria comunica che il tecnico Giovanni Campanella ha rassegnato le proprie dimissioni. Una decisione maturata al termine di un confronto schietto e rispettoso con la società, che ha scelto di accoglierle comprendendo le ragioni personali e professionali alla base della scelta.
La società gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, umana e sportiva.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it