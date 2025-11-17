Vittoria Calcio: si è dimesso l’allenatore Campanella

La FC Vittoria comunica che il tecnico Giovanni Campanella ha rassegnato le proprie dimissioni. Una decisione maturata al termine di un confronto schietto e rispettoso con la società, che ha scelto di accoglierle comprendendo le ragioni personali e professionali alla base della scelta.

La società gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, umana e sportiva.

