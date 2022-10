Vittoria calcio: domenica arriva la capolista Gela

Lo spogliatoio fa quadrato attorno al suo allenatore. E’ questa la sintesi di due giorni durante i quali la squadra ha riflettuto sulla sconfitta di sabato scorso. Da oggi, con l’inizio degli allenamenti, il tecnico, Alessio Catania, analizzerà tutti gli aspetti di una prova in cui per il Vittoria qualcosa non ha funzionato. Nessun dramma in casa biancorossa, ma molta fiducia in un gruppo che appena qualche giorno prima aveva dimostrato come la coesione possa risultare una componente fondamentale per ottenere risultati. Quella di sabato scorso è una di quelle partite che dovrà far capire come il campionato si sta rivelando per quello che è, molto equilibrato e molto competitivo nella parte alta della classifica.

Aspetti su quali si lavorerà in settimana. Domenica prossima torna al ‘Gianni Cosimo’ il Gela, attuale capolista del girone D di Promozione. E anche questa sfida non sarà una partita come le altre.

“La Coppa Italia non fa testo. Occorre fare una grande prestazione contro la capolista, che ci servirà per il morale e rilanciare le nostre ambizioni”. Sono le parole del Presidente Toti Miccoli, che guarda avanti facendo tesoro anche delle cadute inaspettate. “Abbiamo il dovere di rialzarci come la nostra mentalità ci impone e affrontare il futuro del campionato consapevoli di ciò che siamo e di ciò che abbiamo fatto fino ad ora. Parole d’ordine: “determinazione e umiltà”.

Intanto sono già disponibili i ticket per assistere alla gara di domenica 6 novembre contro il Gela. La società ha indetto la ‘Giornata Biancorossa’.

Info e prezzi per i tagliandi in prevendita:

• Tribuna Marinelli (7 euro)

• Tribuna Monti (5 euro locali e ospiti)

• Curva Turi Ottone (5 euro)

• Curva Turi Ottone (3 euro per i ragazzi dai 15 ai 25 anni)

Sarà’ possibile acquistare i tagliandi in prevendita fino a domenica 6 novembre ore 12 presso i seguenti punti vendita a Vittoria:

Eurobet via G. Iacono n. 141

Pizza Bon via Garibaldi n. 190

Inestasy via Roma n. 217

Bar Stazione Li Calzi (Zona Stazione)

Stanleybet Via Adua n. 151/A

(Di fronte al cinema Golden)

Bar Decor via cacciatori 419

Sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospite (816 posti disponibili) SOLO in prevendita per motivi di ordine pubblico. Il punto vendita a Gela è il seguente:

Sportwear by Sicil Coppe

Via P.A. Terranova n. 8 Gela, costo biglietto € 5

Il Botteghino dello Stadio sarà regolarmente aperto domenica 6 novembre dalle ore 9. Ingresso gratuito per Under 14 esclusivamente in Curva. Ingresso in ogni settore dello stadio per i possessori della tessera sostenitore.

Si precisa che eventuali richieste di accrediti (giornalisti, tessere coni e tessere aia) dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15 di sabato presso la seguente email asdclubcalciovittoria2020@gmail.com o

Ufficiostampafcvittoria#gmail.com