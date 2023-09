Viti gravemente colpiti dall Peronospora anche in provincia di Ragusa, la giunta regionale chiede lo stato di calamità

Aiuti all’agricoltura in sei province siciliane per il diffondersi dei danni causati dalla peronospora, una malattia che colpisce la vite e i vigneti. La giunta regionale ha adottato una delibera richiedendo la dichiarazione di stato di calamità nelle province di Palermo, Catania, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Questa malattia della vite, causata dal fungo patogeno “Plasmopara viticola”, ha colpito gravemente i vigneti in queste aree a causa delle piogge abbondanti e persistenti verificatesi lo scorso maggio. Questa malattia si manifesta, in generale, con una depigmentazioni a carico dei tessuti verdi, a cui seguono in genere necrosi più o meno estese. A carico dei frutti si instaurano processi degenerativi che si manifestano con necrosi o marciumi.

I DANNI

I danni sono stati estesi, con percentuali che vanno dal 25% al 95% della produzione nelle province interessate. Solo le province di Enna, Siracusa e Messina sembrano essere state risparmiate, poiché gli ispettorati dell’agricoltura non hanno rilevato danni sufficienti per attivare i benefici previsti dalla normativa.

Ad Agrigento, in particolare, metà della produzione di uva da tavola è andata persa, comprese le coltivazioni biologiche. Complessivamente, il danno accertato dagli Ispettorati provinciali dell’agricoltura nelle province colpite ammonta a 351.111.040 euro. La richiesta di stato di calamità consentirà agli agricoltori di accedere agli interventi finanziari previsti dalle norme nazionali, sebbene solo in parte possa mitigare i danni subiti.