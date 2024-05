“Undeclinable Ways” della band ragusana Partinico Rose sarà trasmesso da Iggy Pop nel suo programma “Confidential” su BBC6

“Undeclinable Ways” dei Partinico Rose sarà trasmesso da Iggy Pop nel suo programma “Confidential” su BBC6 il prossimo 2 giugno. È un riconoscimento significativo per la band ragusana e un’opportunità eccezionale per far conoscere la loro musica a un pubblico più ampio.

“Undeclinable Ways”, è anche il titolo del secondo album dei Partinico Rose, pubblicato da Earache Records. L’uscita di questo album rappresenta un importante traguardo per la band siciliana. Passare da un album autoprodotto a un contratto con una casa discografica storica come Earache Records è un passo significativo nella loro carriera musicale.

La scelta di registrare il disco presso lo studio “Sotto il Mare Studio” a Povegliano Veronese, sotto la supervisione di Luca Tacconi, conferisce al lavoro una solida base tecnica e artistica. Inoltre, l’utilizzo del violoncello aggiunge una nuova dimensione sonora alle tracce acustiche, confermando la volontà della band di sperimentare e ampliare il proprio sound.

L’EVOLUZIONE DELLA BAND

La “DICHIARAZIONE D’INTENTI” della band di allontanarsi dai riferimenti al Dark e Goth del primo album, per abbracciare sonorità ispirate alla scena grunge di Seattle degli anni ’90, è audace e promettente. L’inclusione di temi sociali nelle loro canzoni, come la violenza sulle donne e la competizione ossessiva amplificata dai social media, dimostra un impegno verso una narrazione più profonda e impegnata.

I singoli “Rebuild” e “Undeclinable Ways” hanno già anticipato l’uscita dell’album, ricevendo una buona accoglienza e contribuendo a creare aspettative positive attorno al disco. Nonostante le difficoltà burocratiche con la precedente casa discografica, il fatto che la band abbia trovato una nuova casa in Earache Records conferma il loro talento e la loro determinazione nel perseguire il successo nel mondo della musica.

