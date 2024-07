Tutti a mare in attesa del picco dell’anticlone. Ecco quando è previsto il suo definitivo arrivo e le previsioni meteo

In questa domenica di metà luglio, le spiagge della provincia di Ragusa sono state prese d’assalto da residenti e turisti in cerca di refrigerio dal caldo estivo. Le temperature elevate hanno spinto molte persone a recarsi in riva al mare, dove le acque si sono rivelate particolarmente calme e calde, rendendo la giornata perfetta per un bagno rinfrescante. Questo boom di presenze rappresenta un segnale positivo per il turismo locale, che quest’anno ha avuto un avvio più lento del solito.

Previsioni Meteo per Ragusa: 15 – 18 Luglio

Le previsioni meteo per Ragusa indicano un periodo di cielo sereno e temperature in aumento nei prossimi giorni. Con l’arrivo dell’anticiclone africano, si prevede un picco di caldo tra il 18 e il 19 luglio, con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi in alcune aree della Sicilia.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Cielo sereno, +24,2°C, brezza leggera da Nord-Nord Ovest a 2,1 km/h, umidità al 44%.

Cielo sereno, +24,2°C, brezza leggera da Nord-Nord Ovest a 2,1 km/h, umidità al 44%. Mattino: Cielo sereno, +28,3°C, brezza leggera da Est-Sud Est a 6,4 km/h, umidità al 30%.

Cielo sereno, +28,3°C, brezza leggera da Est-Sud Est a 6,4 km/h, umidità al 30%. Pomeriggio: Cielo sereno, +33,7°C, vento da Sud a 15,2 km/h, umidità al 25%.

Cielo sereno, +33,7°C, vento da Sud a 15,2 km/h, umidità al 25%. Sera: Cielo sereno, +25,5°C, brezza leggera da Nord-Nord Est a 6,3 km/h, umidità al 45%.

Martedì 16 Luglio

Notte: Cielo sereno, +24,7°C, brezza leggera da Nord-Nord Ovest a 4,5 km/h, umidità al 45%.

Cielo sereno, +24,7°C, brezza leggera da Nord-Nord Ovest a 4,5 km/h, umidità al 45%. Mattino: Cielo sereno, +31,2°C, vento da Sud Ovest a 8,1 km/h, umidità al 28%.

Cielo sereno, +31,2°C, vento da Sud Ovest a 8,1 km/h, umidità al 28%. Pomeriggio: Cielo sereno, +34°C, vento da Ovest-Sud Ovest a 15,9 km/h, umidità al 23%.

Cielo sereno, +34°C, vento da Ovest-Sud Ovest a 15,9 km/h, umidità al 23%. Sera: Cielo sereno, +25°C, brezza leggera da Est a 6 km/h, umidità al 44%.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Cielo sereno, +24,2°C, brezza leggera da Est-Nord Est a 7,7 km/h, umidità al 42%.

Cielo sereno, +24,2°C, brezza leggera da Est-Nord Est a 7,7 km/h, umidità al 42%. Mattino: Cielo sereno, +31,9°C, vento da Sud-Sud Est a 6,1 km/h, umidità al 22%.

Cielo sereno, +31,9°C, vento da Sud-Sud Est a 6,1 km/h, umidità al 22%. Pomeriggio: Cielo sereno, +33,5°C, vento da Sud-Sud Ovest a 13,1 km/h, umidità al 25%.

Cielo sereno, +33,5°C, vento da Sud-Sud Ovest a 13,1 km/h, umidità al 25%. Sera: Cielo sereno, +25,5°C, brezza leggera da Nord a 7,3 km/h, umidità al 33%.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Cielo sereno, +25,8°C, brezza leggera da Nord-Nord Est a 6,8 km/h, umidità al 33%.

Cielo sereno, +25,8°C, brezza leggera da Nord-Nord Est a 6,8 km/h, umidità al 33%. Mattino: Cielo sereno, +31,8°C, vento da Sud-Sud Est a 5,2 km/h, umidità al 26%.

Cielo sereno, +31,8°C, vento da Sud-Sud Est a 5,2 km/h, umidità al 26%. Pomeriggio: Cielo sereno, +34,3°C, vento da Sud a 6,8 km/h, umidità al 24%.

Cielo sereno, +34,3°C, vento da Sud a 6,8 km/h, umidità al 24%. Sera: Cielo sereno, +25,5°C, brezza leggera da Nord a 7,3 km/h, umidità al 33%.

L’Apice dell’Anticiclone Africano

L’anticiclone africano ha raggiunto l’Italia, portando con sé un’ondata di calore che potrebbe protrarsi fino alla fine del mese. Il picco è previsto tra il 18 e il 19 luglio, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi in alcune città. In Sicilia, il record di calore dovrebbe registrarsi a Siracusa con 41 gradi, mentre nel resto dell’isola si prevedono temperature fino a 40 gradi. Questo aumento delle temperature richiede precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

