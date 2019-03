Stefano Martorana lasca il Movimento 5 Stelle dopo il voto salva Salvini - Ragusa Oggi

Stefano Martorana lasca il Movimento 5 Stelle dopo il voto salva Salvini

L’ex assessore comunale Stefano Martorana ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle dopo che ieri si è avuto al Senato il voto che ha salvato il ministro Salvini dal processo sul caso Diciotti. Per Martorana si è dinnanzi ad una “rivoluzione tradita”.

Ecco le sue dichiarazioni: “I fatti delle ultime settimane mi hanno indotto, con sempre più insistenza, a chiedermi se avesse ancora senso continuare a sostenere un Movimento che, in questi mesi, e segnatamente dalla formazione del Governo Conte, ha cambiato connotati e valori di riferimento.

La votazione del Senato di oggi, che nega l’autorizzazione a procedere contro Salvini, conferma il definitivo abbandono dei principi fondamentali che avevano ispirato la nascita del Movimento, a beneficio dei tanti ministri, sottosegretari e parlamentari che avrebbero rischiato, con la probabile caduta del Governo, di lasciare i rispettivi incarichi e tornare a casa.

Ho accettato le scelte dei vertici nazionali e regionali, senza lasciarmi andare a commenti, anche quando le situazioni lo avrebbero richiesto. Ho sostenuto il Movimento in tutte le battaglie, senza fare mai calcoli né lasciarmi andare a valutazioni personali.

Dopo il voto di oggi, non vedo ragionevoli motivi per proseguire la mia esperienza politica all’interno del Movimento 5 Stelle”.

Conclusa l’attività politica al Comune di Ragusa, sotto il sindaco Piccitto, Martorana in questi mesi si è dedicato all’attività editoriale.

[image: image.png]