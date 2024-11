Sacerdote indiano a Modica. Riabilitato dopo che per Diocesi Noto non era autorizzato.

Anthony Antyson Cheruvarappil è il nome del sacerdote indiano finito in cronaca, nella parte orientale della provincia iblea, è stato prima stoppato e poi successivamente riabilitato. Il protagonista di questa storia ha operato nel territorio di Modica dove sarebbe stato ospite di una famiglia del posto. Le persone presenti ai suoi incontri, che il missionario avrebbe tenuto in un noto locale di intrattenimenti nel Modicano, aumentavano di volta in volta: credenti, curiosi, agnostici, disagiati. Tutti attratti da Padre Anthony Antyson Cheruvarappil che, secondo una ricerca, sarebbe arrivato in città dopo essere stato in altre parti della penisola, dalla Sardegna all’Emilia Romagna in una Unità Pastorale dell’Arcidiocesi Ferrara-Comacchio.

Il vescovo Rumeo avrebbe cercato di capire la sua appartenenza ecclesiale.

Ho voluto informarmi circa la sua appartenenza ecclesiale a qualche Diocesi, Ordine o Movimento cattolico – ha scritto nel Decreto inviato ai parroci per diramarlo ai fedeli .

Tre le esortazioni che arrivano dalla Curia netina ai fedeli

“Confidando nel vostro buon giudizio – conclude il vescovo Rumeo – vi invito alla prudenza ed all’osservanza di quanto indicato”.

Il diritto canonico impegnerebbe ciascun sacerdote o missionario che arriva in un territorio a chiedere l’autorizzazione a celebrare ed a tenere incontri.

La successiva riabilitazione

Sini qui la prima parte della storia. Mons. Sebastiano Sanguinetti, Vescovo di Tempio Ampurias in Sardegna, ha però successivamente riabilitato il sacerdote di origini indiane don Antyson Anthony Cheruvarappil, revocando il precedente divieto di svolgere il suo ministero nella Diocesi sarda, alla luce del dialogo personale avuto con lo stesso presbitero, che aveva riconosciuto il suo errore in buona fede di aver esercitato senza autorizzazione il ministero presbiteriale in case private della città di Olbia. Il Vescovo della Diocesi sarda è tornato sui propri passi anche grazie alle credenziali del Vescovo della Diocesi di Udaipur, in India, Mons. Devprasad Jhon Ganawa, circa le qualità umane e pastorali di don Antyson, che si trova in Italia su suo specifico mandato.

E’ stato fatto obbligo al presbitero – si legge nella nota del Vescovo Sanguinetti – di di attenersi in futuro alle norme canoniche generali e a quelle particolari della Diocesi in materia di pastorale e di culto, sempre sotto la guida e in collaborazione con il parroco locale, eccettuati l’esorcismo e le cosiddette preghiere di liberazione”.

