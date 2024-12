Ragusa in lutto per la scomparsa di Riccardo Roccella: una vita al servizio del territorio

La comunità ragusana piange la scomparsa di Riccardo Roccella, avvenuta nella notte. Ricoverato da alcuni giorni in ospedale, nulla lasciava presagire un peggioramento così repentino delle sue condizioni di salute. La notizia stamani si è diffusa rapidamente in provincia di Ragusa dove Roccella è stato una figura di riferimento.

Un punto di riferimento nel panorama economico e culturale



Roccella ha ricoperto ruoli di grande rilievo nel panorama economico e culturale del territorio. È stato presidente della Camera di Commercio di Ragusa dal 2000 al 2005, un periodo caratterizzato da importanti iniziative a favore delle imprese locali. Era stato anche presidente provinciale di Confcommercio, dove si è distinto per il suo impegno a sostegno del commercio e dell’economia iblea.

Assicuratore di professione, Riccardo Roccella era molto più di un uomo impegnato su più fronti: giornalista e collaboratore de La Sicilia, uomo di cultura e profondo conoscitore del territorio, aveva una passione innata per la valorizzazione dell’area iblea. Proprio di recente, su incarico del Comune di Ragusa, si stava dedicando con entusiasmo all’attività per la certificazione DOP del pane di pasta dura degli Iblei, un progetto da lui stesso avviato e per il quale si stava spendendo in prima persona.

Negli ultimi anni era presidente del Centro Studi Socio Economico Serei, da cui continuava a promuovere ricerche e iniziative per il territorio. Ha avuto varie esperienze politiche. Nel corso della sua vita aveva inoltre ricoperto il ruolo di componente del Consorzio Universitario Ibleo, contribuendo alla crescita e allo sviluppo dell’istruzione superiore nella provincia.



Non meno significativo il suo impegno nel volontariato: Riccardo Roccella era un convinto donatore Avis, tanto da essere inserito nell’albo d’oro dell’associazione, un gesto che testimonia il suo costante impegno verso il prossimo. E’ stato anche attivo componente del club service Lions.

Le condoglianze da parte della redazione di Ragusaoggi alla famiglia e in particolare alla figlia Roberta.

