Ragusa: il piccolo Stefano lotta contro un tumore cerebrale, parte la raccolta fondi per aiutare i genitori

Il piccolo Stefano ha soli due anni, ma lotta contro una rara forma di tumore al cervello. Prima è stato curato a Messina, poi a Catania: i suoi genitori hanno dovuto trasferirsi dalla loro città, Ragusa, per assisterlo giorno e notte. Per questo, hanno dovuto smettere di lavorare proprio per assistere amorevolmente il figlio.

Il bambino ha iniziato a stare male lo scorso luglio. Gli è stato diagnosticato un raro tumore al cervello, chiamato ependimoma. All’improvviso, le sue condizioni mediche sono diventate pericolose per la sua vita e, a causa dell’elevata pressione che il tumore ha creato all’interno del cranio, Stefano è stato ricoverato al pronto soccorso e poi sottoposto a un importante intervento chirurgico al cervello. Dopo 8 ore di intervento chirurgico i medici sono riusciti ad asportare gran parte della massa tumorale, tuttavia il tumore era troppo profondo e non è stato possibile procedere oltre.

LA CONVALESCENZA SARA’ MOLTO DIFFICILE

Si pensava che Stefano avesse poche possibilità di sopravvivere e invece ha iniziato a riprendersi lentamente. A causa dell’enorme perdita di peso e tono muscolare al momento non è in grado di camminare. Avrà bisogno di una terapia fisica quotidiana per recuperare il pieno utilizzo delle sue capacità corporee e questo trattamento è necessario per molto tempo.

Oltre a tutte queste cure dovrà iniziare al più presto radio e chemioterapia per rimuovere la massa residua ancora presente nel suo cervello e anche il percorso per riprendersi completamente da questo trattamento medico sarà molto lungo.

Lo zio di Stefano, Cristian Gozzi, che vive attualmente in California, ha avivato una raccolta fondi su GoFundMe

La raccolta fondi è già intorno ai 15mila euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/donate-to-help-stefano-for-his-brain-cancer .

Aiutiamo tutti questo bambino e questi genitori in un momento così difficile della loro vita. Forza Stefano!