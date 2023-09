Raduno di famiglia si ritrovano in 135: la Guastella family.

Negli splendidi giorni estivi la famiglia Guastella di Ragusa ha celebrato un raduno speciale, riunendo più generazioni per un incredibile totale di 135 persone.

La storia di questa famiglia affonda le radici nella Sicilia rurale, con i bisnonni Carmelo Scrofani e Concetta Bellio, originari di San Giacomo, frazione di Ragusa. Questi antenati hanno avuto ben otto figli, che rappresentano l’inizio di questa grande stirpe. Il più giovane tra i figli, Emanuele, si è trasferito in California intorno al 1969, dove ha trascorso gran parte della sua vita (è scomparso lo scorso anno).

Dei loro otto figli, sei erano maschi e due femmine. Mentre alcuni di loro hanno continuato la tradizione familiare di agricoltori, altri hanno intrapreso strade diverse, con carriere nel commercio, nella muratura e in vari altri campi.

Oggi, dopo molte generazioni e tre secoli di crescita, i discendenti dei bisnonni Carmelo e Concetta continuano a portare avanti il loro ricco patrimonio familiare. La famiglia oggi è composta da 135 persone, e se consideriamo anche le generazioni successive, possiamo contare ben sei generazioni di questa straordinaria famiglia.

I primi nipoti, in particolare, rappresentano una parte significativa di questa grande famiglia, con un totale di venti membri. La stranezza? Tutti i primogeniti maschi sono stati chiamati Carmelo, in onore del nonno, mentre le femmine hanno preso il nome di Concetta, in omaggio alla nonna. Questi nomi carichi di significato continuano a rappresentare un legame forte tra le generazioni.

Ma la famiglia Guastella non si ferma qui: con l’arrivo delle generazioni successive, i pronipoti, propronipoti e addirittura propropronipoti, oggi si contano ben 135 membri, distribuiti in 34 nuclei familiari. Un numero che continua a crescere, con l’ultimo nato solo la scorsa settimana.

La ragione di questo raduno eccezionale è stata l’arrivo dall’America di una nipote dei bisnonni. Non aveva messo piede in Italia dal lontano 2002, un’assenza di 21 anni che ha reso questo incontro ancora più speciale. Il suo ritorno in Italia è stato l’occasione perfetta per riunire tutti i rami della famiglia Guastella.

Nonostante la distanza geografica, la famiglia Guastella ha mantenuto saldi i legami affettivi e l’affetto reciproco nel corso degli anni.

I nomi dei figli dei bisnonni sono:

Francesco, detto Ciccio

Giovanni detto Vannuzzu

Giovanna detta Vannina

Salvatore detto Turidu

Maria detta Marietta

Giuseppe detto Pippinu

Rosario detto Saridu

Emanuele detto Nanè