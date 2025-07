Piero Guccione e la ricerca infinita. Visita guidata al MACC di Scicli raccontata dallo stampatore Angelo Buscema

E’ stata annunciata con ampio anticipo per permettere a chi vuole conoscere le opere di Piero Guccione, in mostra in alcune stanze del MACC di piazza Busacca a Scicli (denominate Le Stanze di Piero) fino a metà settembre, di avere al fianco un cicerone d’eccezione. Colui che per anni è stato il fedele stampatore delle opere del Maestro del Novecento italiano che, negli anni Settanta, ha deciso di lasciare Roma per rifugiarsi nella quiete della sua natia Scicli. Angelo Buscema, noto stampatore di grafiche, uno dei pochi che conosce l’antico mestiere di grafico, racconterà Piero Guccione con aneddoti che hanno portato entrambi a vivere una bella stagione di arte.

L’appuntamento è per il prossimo 18 luglio, dalle ore 18 fino alle 19 ma non si esclude che, vista l’importanza del tema, l’orario possa subire un prolungamento e che ci saranno altri analoghi appuntamenti. Nelle “Stanze di Piero”, oltre al curatore della mostra Nunzio Massimo Nifosì, ci sarà il maestro stampatore Angelo Buscema al quale è stato dato il compito, in questa occasione, di selezionare i lavori esposti nella sezione opere grafiche della mostra in corso presso il Convento del Carmine. A lui il compito di cicerone, forte della sua quarantennale collaborazione con Piero Guccione. Le più belle grafiche dell’artista sciclitano portano la firma dello stampatore Angelo Buscema che racconterà del suo rapporto con l’artista sciclitano e della genesi di alcune sue opere in mostra nel museo. Nunzio Massimo Nifosì ripercorrerà l’intero progetto espositivo della mostra e si soffermerà sulla sua videoinstallazione “La Camera Picta”.

