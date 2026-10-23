Passalacqua, derby al PalaMinardi con Alcamo: sfida alla miglior difesa dell’A2

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Due vittorie su due partite per la Passalacqua, la difesa più arcigna del campionato per l’avversaria. Sabato alle 20 il PalaMinardi di Ragusa ospita il derby siciliano della quarta giornata di serie A2 femminile tra le aquile biancoverdi e la Sicilybycar Golfo Basket Alcamo, e in settimana gli allenamenti sono stati intensi.

In classifica le due squadre sono appaiate, ma con un percorso diverso: Ragusa ha già osservato il turno di riposo e ha vinto entrambe le gare disputate, con 153 punti segnati e 108 subiti; Alcamo ne ha giocate tre (186 fatti, 133 subiti) e ha perso solo in trasferta a Umbertide.

Coach Paolo Seletti non si fida: Alcamo è una squadra profonda, fisica e ostica, con giocatrici d’esperienza da categoria superiore e alcune giovani interessanti. Soprattutto, finora non ha concesso agli avversari più di 47 punti. Per il tecnico la chiave sarà riuscire a scardinare quella difesa, ripetendo l’approccio visto a Napoli: determinazione, ritmo e precisione. Arbitreranno Lanfranco Rubera di Bagheria e Giovanni De Giorgio di Giarre.

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