Panico in via Mongibello: donna cade a terra per salvare la sua cagnolina attaccata da randagio, morsi e attimi da incubo

Momenti di enorme tensione si sono verificati questa mattina in via Mongibello, a Ragusa, dove una tranquilla passeggiata è improvvisamente degenerata in una scena di panico. Una signora stava camminando con i suoi due cani quando si è trovata davanti un cane randagio monitorato dal Comune – uno dei cani liberi abitualmente presenti in zona, regolarmente controllati e rimessi sul territorio nell’ambito del programma comunale di gestione dei randagi.

Per cause al momento non chiare, il cane libero si è avvicinato e avrebbe iniziato ad aggredire la cagnetta della donna. Nel tentativo disperato di proteggerla, la signora è caduta a terra e ha cercato con il proprio corpo di fare scudo all’animale, mentre l’altro suo cane è stato messo in salvo all’interno di un’autovettura grazie all’intervento di alcune persone accorse.

Molti passanti, però, sono rimasti quasi immobili, telefono in mano, incerti su chi contattare nell’immediato: protezione civile, vigili urbani, canile municipale? Questa indecisione ha aumentato la tensione e il senso di pericolo.

Nel frattempo la cagnetta, impaurita e sotto attacco, ha morso involontariamente la sua stessa padrona al volto, ferendola. La scena è stata drammatica: la signora gridava spaventata, mentre il cane randagio tentava ancora di avvicinarsi.

Determinante l’intervento del figlio del titolare di un vicino negozio di elettrodomestici, che ha provato con grande difficoltà a tenere lontano il cane, mentre la lotta tra gli animali continuava. Dopo lunghi minuti di tensione, la donna è stata aiutata a entrare nel negozio, dove ha trovato riparo insieme alla sua cagnetta visibilmente ferita e sanguinante. Anche la signora aveva riportato lesioni al volto, provocate dai morsi del suo stesso cane in preda al terrore.

Il cane randagio monitorato dal Comune – che secondo le prime informazioni non avrebbe mai morso la donna e che è conosciuto nel quartiere per essere un cane mansueto – si è allontanato poco prima dell’arrivo della Polizia Municipale, intervenuta rapidamente dopo una chiamata al 112.

Per diversi minuti si è temuto il peggio: la preoccupazione era che il cane di taglia media potesse rivolgersi anche contro le persone che cercavano di proteggere la signora o assisterla a terra. Ricerca fotografica di Salvo Bracchitta

