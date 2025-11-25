Operazione antidroga: 14 arresti, sgominata una rete di spaccio tra Vittoria e Comiso

Una vasta operazione antidroga ha scosso all’alba il territorio ragusano. Dalle prime ore di questa mattina, carabinieri della Compagnia di Vittoria e agenti della Squadra Mobile di Ragusa, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone.

L’inchiesta, culminata con i blitz odierni, ha portato alla luce un’articolata organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, attiva principalmente nei comuni di Vittoria, Comiso e nell’hinterland. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di droga, detenzione e cessione di stupefacenti, e porto illegale di armi.

Le indagini, durate mesi, hanno consentito di delineare ruoli, gerarchie e modalità operative del gruppo, che avrebbe gestito un intenso flusso di cocaina, hashish e marijuana, con contatti anche fuori provincia. Gli investigatori avrebbero documentato centinaia di episodi di spaccio e movimenti di denaro significativi, a conferma dell’elevato livello di organizzazione del sodalizio.

Le operazioni sono tuttora in corso. Gli arrestati sono stati tradotti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria etnea. Nelle prossime ore sono attese ulteriori comunicazioni ufficiali da parte della Procura e delle forze dell’ordine, che illustreranno i dettagli di un’inchiesta che si preannuncia di grande rilievo per la lotta al narcotraffico nel Sud-Est siciliano.

