“Ntinna” la storia del pescatore-campione di Scoglitti, diventa un documentario con la regia di Biagio Tighino. GUARDA VIDEO

È appena uscito il nuovo documentario “Ntinna – la storia del campione” scritto e diretto dal regista vittoriese Biagio Tinghino e dedicata al pescatore Giuseppe Nicosia, pescatore e piu’ volte campione del gioco a mare.

La “Ntinna a mare” è una tradizione che, come molte altre in Sicilia, si mescola a storia e religiosità. Si svolge a Scoglitti, un borgo marinaro del ragusano, per due volte all’anno in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola e per la festa della patrona, la Madonna di Portosalvo – Assunta di Kamarina.

La trama ruota attorno a un pescatore scoglittiese, Giuseppe Nicosia, che per 26 anni di seguito è riuscito nell’impresa di prendere la bandierina fissata sull’antinna, un palo cosparso di grasso sospeso orizzontalmente sul mare dalla poppa di un peschereccio. Giuseppe racconta la sua storia ripercorrendo brevi ricordi giovanili fino ai tempi d’oggi.

Una tradizione, quella dell’antinna a mare, ormai parte della cultura e della vita di Scoglitti, che non va dimenticata ma tramandata alle nuove generazioni.