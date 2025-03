Non è solo la storia degli 11 milioni, ma tutta la gestione finanziaria: interrogazione a Ragusa su Iblea Acque

I Consiglieri comunali del Partito Democratico di Ragusa, Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, insieme al collega del movimento Territorio, Angelo Laporta, hanno presentato un’interrogazione con istanza di accesso agli atti sulla gestione finanziaria della società Iblea Acque e sul suo rapporto con il Comune di Ragusa. L’atto è stato trasmesso anche alla Corte dei Conti per ulteriore verifica.

Le questioni sollevate

L’interrogazione solleva diverse questioni critiche, a partire dal credito vantato dal Comune nei confronti di Iblea Acque, che al 30 settembre 2024 supererebbe gli 11 milioni di euro. I Consiglieri chiedono di sapere quali azioni siano state intraprese per il recupero di questa somma e se sia stata predisposta una relazione da parte dell’Ufficio Legale sulla sua effettiva recuperabilità.

Un altro punto chiave riguarda il trasferimento delle utenze per la fornitura di energia elettrica: a quasi tre anni dalla costituzione di Iblea Acque, molte utenze degli impianti sarebbero ancora intestate al Comune. I Consiglieri vogliono sapere a che punto sia il processo di voltura e quali misure siano state adottate per completarlo.

L’interrogazione tocca anche gli equilibri di cassa dell’Ente e le raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha suggerito di avviare con urgenza il recupero del credito. In questo contesto, i firmatari chiedono se, dopo il 19 dicembre 2024, siano state erogate ulteriori anticipazioni alla società e se sia stato attivato un accantonamento per la parte del credito ritenuta non recuperabile.

Infine, i Consiglieri sollevano una questione più ampia: a quasi tre anni dall’affidamento del Servizio Idrico Integrato a Iblea Acque, è stata effettuata una verifica sulle ragioni e finalità che hanno giustificato tale scelta?

“L’affidamento del Servizio Idrico Integrato a Iblea Acque sembra essersi rivelato dannoso per il Comune di Ragusa”, dichiarano i Consiglieri. “Il debito accumulato dalla società supera gli 11 milioni di euro, una cifra che mette seriamente a rischio gli equilibri economici dell’Ente. Nonostante le rassicurazioni dell’Amministrazione, riteniamo necessario fare chiarezza e garantire trasparenza su tutta la vicenda”.

Tra le criticità evidenziate, i Consiglieri ritengono “assurdo che, dopo quasi tre anni, le utenze elettriche degli impianti siano ancora intestate al Comune”.

L’interrogazione, che funge anche da richiesta di accesso agli atti, mira a portare il caso all’attenzione degli organi di controllo, inclusa la Corte dei Conti. “Vogliamo assicurarci che la gestione della cosa pubblica avvenga nel pieno rispetto delle leggi e nell’interesse dei cittadini”, concludono i firmatari.

