Niente falò in spiaggia e campeggio su tutto il litorale ibleo: le ordinanze di Ferragosto

Sono ormai molti anni che su tutto il litorale ibleo viene vietato nei giorni del 13, 14 e 15 agosto, il falò in spiaggia. E quest’anno non si fà eccezione. Non solo. Le ordinanze sindacali prevedono che dalle 21 alle 6 del giorno successivo, sia vietato campeggiare in spiaggia, consumare alimenti e bevande alcoliche, bivaccare. Si tratta di ordinanze di buon senso a cui ormai quasi tutti i comuni interessati da un tratto di costa si attengono.

Le ordinanze

Le ordinanze emesse in provincia riguardano il litorale di Scoglitti (divieto dalla foce del fiume Ippari fino alla spiaggia di costa Esperia), il comune di Ragusa (divieto quindi a Marina di Ragusa, Randello, una parte di Punta Braccetto e Passo Marinaro), Santa Croce con Punta Secca, Caucana e Casuzze, Modica con Maganuco e Marina di Modica, Ispica e Pozzallo e Scicli (tutto il tratto che va da Playa Grande a Sampieri). Tutte le ordinanze sono state concordate con la Prefettura dopo l’ incontro con i sindaci. Sono previsti controlli serrati da parte della Polizia Locale sui territori affinchè le ordinanze vengano rispettate.