Mario D’Asta si è dimesso da assessore comunale. Ecco perché

La Giunta del sindaco Peppe Cassì perde un pezzo. L’assessore all’ambiente Mario D’Asta ha lasciato la sua carica. Si è dimesso e ha già formalmente consegnato le proprie scelte nelle mani del sindaco e del segretario generale. D’Asta, che era in Giunta in rappresentanza della lista “Partecipiamo – Ragusa Futura” , avrebbe scelto di lasciare la compagine amministrativa. Le motivazioni?

Al momento il diretto interessato ha deciso di non rilasciare dichiarazioni ufficiali anche se sembra che rilascerà delle proprie comunicazioni nei prossimi giorni. Sembra però che abbia influito, nella scelta di D’Asta, il recente cambiamento di natura politica che ha riguardato l’asset di parte della Giunta Cassì, con sindaco, vicesindaco e altri amministratori che sono passati a Forza Italia, modificando dunque il progetto iniziale basato sul civismo.

Inoltre a D’Asta è stata revocata, in un’ottica di riequilibrio interno della Giunta dopo le dimissioni dell’assessore Giorgio Massari, la delega relativa al verde pubblico, argomento su cui D’Asta avrebbe piu’ volte denunciato la difficoltà di dare risposte in assenza di personale e adeguate risorse economiche. Le dimissioni di D’Asta arrivano tra l’altro in un momento molto importante per la città di Ragusa visto che sono in corso le procedure per il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, un appalto su cui l’opposizione in Consiglio comunale ha posto in evidenza numerose criticità. Resta da capire se adesso il sindaco Cassì chiederà a D’Asta di rivedere queste sue dimissioni o se invece procederà con altre decisioni. Al momento, però, in Giunta mancano due assessori.

Dal punto di vista della stabilità in Consiglio comunale non ci dovrebbero essere particolari scossoni visto che la lista “Partecipiamo – Ragusa Futura” ha in Giunta anche l’assessore al bilancio Giovanni Iacono mentre i due consiglieri Sortino e Occhipinti hanno finora dimostrato di sostenere l’Amministrazione comunale.

